Strade di sangue Camion e scooter impatto fatale

Questa mattina alle 8,30 un incidente mortale ha sconvolto una strada di periferia. Un camion e uno scooter sono entrati in collisione con violenza. Alla guida della moto c’era Angela Varzaru, una donna di 52 anni originaria della Moldavia. La donna viveva nelle vicinanze e stava facendo rientro a casa quando è avvenuto lo scontro fatale. La scena si è rivelata subito molto grave, con i soccorritori che non hanno potuto fare nulla per salvare la vita alla donna.

L'impatto tra camion e scooter è stato violentissimo. Erano da poco passate le 8,30. Alla guida della moto una 52enne, Angela Varzaru, origini moldave: abitava non molto distante dal punto in cui ha trovato la morte. Sposata, viveva con il marito. La coppia ha un figlio che abita a Trieste. L'incidente si è verificato in via Borgo Palazzo, in città, una strada ad alto traffico, all'altezza della porta del Diavolo, di fronte all'ingresso del mercato ortofrutticolo, all'incrocio con via Verne. Secondo una prima ricostruzione, e vista la direzione di marcia, non si può escludere che la vittima stesse tornando a casa.

