Strade del centro scivolose come una saponetta mezzo della raccolta rifiuti sversa olio ovunque

Stamattina alle sei, alcune vie del centro storico si sono trasformate in una trappola scivolosa. Un mezzo della raccolta rifiuti ha sversato olio sulla strada, rendendo il manto stradale molto pericoloso. La Polizia locale è intervenuta subito, insieme a una ditta specializzata, per mettere in sicurezza la zona e rimuovere l'olio. La circolazione è stata temporaneamente bloccata per evitare incidenti.

Si è reso necessario l'intervento di un’azienda specializzata in bonifica ecologica e ripristino della viabilità. Corso d'Augusto e piazza Cavour presidiati dalla Polizia locale Mercoledì mattina (28 gennaio), attorno alle ore 6, si è verificato uno sversamento di olio su alcune strade del centro storico che ha richiesto l'immediato intervento della Polizia locale e di una ditta specializzata per la messa in sicurezza dell'area. Il materiale oleoso si è riversato sul manto stradale del Corso d'Augusto, dall’intersezione con via Cairoli fino all’altezza di via Gambalunga, interessando anche parte di piazza Cavour.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Auto ribaltate, scontri, mezzi slittati fuori strada: con la neve fioccano gli incidenti. I vigili del fuoco: ''Strade scivolose, guidare solo con attrezzature invernali''BOLZANO. Da Brunico a Campo Tures passando per Terento. La neve ha messo in difficoltà e non poco la viabilità altoatesina con tantissimi incidenti e troppi automobilisti che circolavano senza dotazio ... ildolomiti.it

Centro storico di Rimini, sversamento di olio da mezzo per la raccolta rifiutiQuesta mattina alle ore 6 si è verificato uno sversamento di olio su alcune strade del centro storico che ha richiesto l'immediato intervento della Polizia Locale e di una ditta specializzata per la m ... msn.com

