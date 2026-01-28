Storia dell’arte semiologia dell’arte visiva | al via il corso

È partito il nuovo corso di Storia dell’Arte e Semiologia dell’Arte Visiva all’Università Popolare di Trieste. La docente Francesca Martinelli guida gli studenti in un viaggio tra Anti-Impressionismo ed Espressionismo, approfondendo tecniche e significati di queste correnti. Il corso, alla sua seconda edizione, si rivolge a chi vuole capire meglio come le opere d’arte comunicano emozioni e idee, andando oltre l’aspetto estetico. La partecipazione cresce e si conferma un’opportunità per appassionati e studenti di avvicinarsi al mondo dell’arte in modo più

L'Università Popolare di Trieste propone il secondo corso monografico di Storia dell'Arte – Semiologia dell'Arte Visiva, un percorso a cura di Francesca Martinelli, docente di Storia dell'Arte e di Arti Applicate, dedicato all'approfondimento dell'Anti-Impressionismo, dell'Espressionismo e del.

