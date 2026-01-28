stop alle trasferte per tifosi di lazio e napoli fino a fine stagione

La decisione è stata presa questa mattina: i tifosi di Lazio e Napoli non potranno più seguire le proprie squadre in trasferta fino alla fine della stagione. La misura riguarda tutte le partite fuori casa e si aggiunge al divieto già imposto a Roma e Fiorentina la scorsa settimana. La decisione arriva in un momento in cui la sicurezza negli stadi resta al centro dell’attenzione.

Dopo il divieto imposto la scorsa settimana ai tifosi di Roma e Fiorentina, arriva ora lo stop anche per i sostenitori di Lazio e Napoli, fino al termine della stagione calcistica. Il provvedimento è stato firmato martedì sera dal ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, al termine della riunione dell’Osservatorio per le manifestazioni sportive, presieduto da Maurizio Improta. Il ministro ha spiegato che “le componenti ultras di Napoli e Lazio risultano particolarmente inclini a condotte illegali durante le trasferte, anche per il ricorrente compimento di azioni predatorie presso esercizi commerciali”, sottolineando che i tifosi napoletani hanno già visto vietate undici trasferte in questa stagione, con un totale di quattordici episodi problematici. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

