Stile ampezzano e design contemporaneo sognando Cortina 2026

Con l’arrivo delle Olimpiadi Invernali di Cortina 2026, il paese si prepara a vivere un momento storico. Le strade si riempiono di turisti e appassionati, che vogliono vedere da vicino il cambiamento. Gli alberghi si riempiono, le vetrine si vestono di nuovo e i lavori per le strutture sono a buon punto. La montagna, con il suo stile ampezzano, si combina con un design moderno, creando un mix che attira anche chi di solito non va in vacanza sulla neve. Tutti aspettano con ansia questa grande festa

Con l'avvicinarsi delle Olimpiadi Invernali di Cortina 2026, il fascino della montagna sta vivendo una stagione di rinnovata bellezza, trasformandosi in un desiderio che va ben oltre la semplice vacanza sulla neve. Abitare la montagna oggi non significa più rinchiudersi tra pareti di legno scuro e arredi pesanti, ma abbracciare una nuova filosofia dell'abitare che celebra la luce, il comfort estremo e un legame profondo con il paesaggio. Le Dolomiti innevate fanno da sfondo naturale all'immaginario dello stile ampezzano. Lo chalet contemporaneo si spoglia del superfluo per diventare un nido sofisticato, dove l'estetica raffinata incontra l'atmosfera magica delle vette, offrendo un rifugio che sembra sospeso tra le nuvole e il calore di un caminetto acceso.

