Sterling svincolato dal Chelsea tre ore prima della partita decisiva col Napoli | Dio è grande

Sterling lascia il Chelsea a poche ore dalla partita decisiva contro il Napoli. L’attaccante ha annunciato la sua uscita sui social con un semplice “Dio è grande”, lasciando tutti sorpresi. In Italia, si parla di un possibile trasferimento alla Juventus, al Napoli o alla Roma. Sterling non ha ancora annunciato dove giocherà adesso, ma la sua decisione ha scosso il mondo del calcio.

Dove andrà adesso? In Italia è stato accostato a Juve, Napoli e Roma. "Dio è grande" è stata la prima reazione dell'attaccante che su Instagram ha usato quelle parole quasi a descrivere la fine di un incubo.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Sterling Chelsea

Una polemica ha coinvolto lo spogliatoio dello Zambia durante la Coppa d’Africa, con l’ex calciatore Mulenga che accusa Sakala di aver consumato bruchi prima della partita contro il Marocco.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Sterling Chelsea

Argomenti discussi: TUTTOSPORT - Napoli, contatti per Sterling, il Chelsea potrebbe coprire il 70% dell'ingaggio; Romano: Il Galatasaray ha minacciato di far saltare l'operazione Lang: il motivo.

Sterling ha rescisso col Chelsea, ora è libero! Il Napoli potrebbe prenderlo a zeroRaheem Sterling si è svincolato dal Chelsea ed è libero di scegliere la sua prossima squadra. Dopo diversi anni, l'attaccante inglese classe 1994, in passato già tesserato da Liverpool, Manchester Cit ... msn.com

Sterling firma subito con una big italiana: arriva a zeroSterling potrebbe presto approdare in Serie A a zero. Sono in corso le valutazioni del caso di un club. Le ultime ... calciomercatonews.com

Sterling liberato a zero, ora è svincolato Dove lo vedreste bene in Serie A - facebook.com facebook

Raheem Sterling ha rescisso il suo contratto con il Chelsea: il trentunenne inglese è svincolato #Calciomercato #Transfers x.com