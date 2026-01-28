Stefano Gaetani | Ripartiamo da Spazzafumo
Questa settimana, Stefano Gaetani annuncia di voler ripartire da Spazzafumo. Ha partecipato a un incontro del centrodestra e ora si concentra sulla creazione di tre nuove liste. Il politico si impegna a rilanciare la sua attività politica e a presentare proposte concrete ai cittadini.
"La scorsa settimana ho partecipato a un tavolo del centrodestra e sto lavorando sulla composizione di tre liste. Ovviamente ripartiamo da Spazzafumo, per noi non è mai stato in discussione". È così che Stefano Gaetani, ex capogruppo in consiglio di Libera, mette in chiaro la sua posizione per le prossime elezioni comunali. È vero che mancano ancora diversi mesi, ma le coalizioni ormai devono arrivare a una quadra sia come predisposizione delle alleanze sia, chiaramente, sul nome che proporranno ai cittadini come possibile sindaco. È in questa cornice che i fedelissimi dell’ex primo cittadino si sono attivati per trovare il proprio posto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
