Nancy Brilli torna in scena con uno spettacolo di Gianni Clementi. L’attrice, conosciuta dal pubblico, interpreta un personaggio diverso dal solito, definendosi “una cafona ripulita”. Lo spettacolo ‘Il padrone’ viene portato in teatro con la regia di Pierluigi Iorio, e promette di sorprendere gli spettatori con una performance carica di energia e ironia.

La popolare attrice Nancy Brilli torna protagonista in teatro con lo spettacolo ‘ Il padrone ’ di Gianni Clementi per la regia di Pierluigi Iorio. L’appuntamento è per domani e venerdì alle 21 al Walter Chiari di Cervia. Con lei in scena Fabio Bussotti e Claudio Buzzenga. La storia di Marcello e Immacolata Consalvi è ambientata negli anni Cinquanta ma rimanda all’entrata in vigore delle leggi razziali italiane, nel. 1938. In quel periodo si diffuse, tra gli ebrei, la pratica di intestare a dei prestanome fidati i propri beni, per metterli al riparo da probabili espropri, con la speranza di poterne rientrare in possesso in tempo migliori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Stavolta interpreto una cafona ripulita"

