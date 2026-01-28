Stasera Champions | Inter Juve Napoli e Atalanta in corsa Gli ostacoli 18 partite in simultanea alle 21

Questa sera alle 21 si giocano 18 partite di Champions League, e tra queste ci sono anche le italiane: Inter, Juve, Napoli e Atalanta. Tutte cercano di avanzare, ma devono affrontare ostacoli diversi. La notte promette emozioni e sfide decisive per le squadre italiane in corsa.

ROMA – E’ la grande serata di Champions, quella di oggi 28 gennaio 2026. Italiane (Inter, Juve, Napoli e Atalanta) tutte in campo e tutte in corsa. Una squadra con le spalle al muro (Napoli), altre tre che devono vincere per sperare in un accesso diretto agli ottavi comunque molto complicato. L’ultimo turno del girone unico di Champions League – con 18 partite in simultanea alle 21 e una scorpacciata di gol assicurata – vede le italiane tutte in corsa per un obiettivo, anche se l’ingresso al G8 d’Europa appare improbabile. I riflettori saranno puntati inevitabilmente sul ‘Maradona’, dove il Napoli è chiamato a battere il Chelsea – attualmente tra le prime otto del gruppo – per acciuffare almeno i playoff. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Quali sono le prospettive delle italiane in Champions League? Con due gare ancora da disputare, le squadre di Atalanta, Inter, Juventus e Napoli sono impegnate in calcoli e strategie per raggiungere gli ottavi o i playoff.

Questa sera si chiude la fase a gironi della Champions League.

