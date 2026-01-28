stage in america e italia per i laureati under 30 con il progetto minds without borders

Un gruppo di giovani laureati italiani under 30 parte questa estate per stage in America e Italia grazie al progetto Minds Without Borders. Molti di loro trovano difficoltà ad accedere a occasioni di studio e lavoro all’estero, spesso bloccati da problemi economici o geografici. Ora, con queste esperienze, sperano di aprire nuove strade per il futuro.

L’accesso a opportunità di studio e lavoro internazionali resta spesso condizionato dal contesto economico e territoriale di partenza. In questo scenario si inserisce il progetto Minds Without Borders, che punta a ridurre le disuguaglianze offrendo a giovani laureati del Mezzogiorno un’esperienza formativa e professionale tra Stati Uniti e Italia. L’iniziativa prevede tirocini retribuiti e percorsi di accompagnamento al lavoro, con l’obiettivo di rafforzare competenze spendibili sul mercato occupazionale e favorire una maggiore mobilità sociale. Il progetto, i tirocini e il contesto formativo. Minds Without Borders è un progetto promosso da Asips, l’Azienda Speciale della Camera di Commercio di Caserta, in collaborazione con Confindustria Caserta. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

