Stadio l’erba riciclata trasformata in panchine

Al Mapei Stadium-Città del Tricolore, l’erba usata per il campo diventa qualcosa di utile anche fuori dal campo. Cinque tonnellate di filato sintetico di polipropilene, che un tempo coprivano il prato insieme all’erba naturale, sono state riciclate e trasformate in quattordici panchine. Un modo per riutilizzare i materiali e dare nuova vita a ciò che prima era destinato alla discarica.

Il prato del Mapei Stadium-Città del Tricolore diventa un patrimonio a beneficio della collettività. Cinque tonnellate di filato sintetico di polipropilene, che una volta componevano insieme a erba naturale il vecchio campo, sono state riciclate per ottenere quattordici panchine. Le sedute saranno sistemate lungo il perimetro esterno della struttura: "Un esempio concreto di riuso" ha detto Simona Giorgetta, amministratrice unica del Mapei Stadium, che con questo intervento "conferma la propria vocazione a essere uno spazio di cura del territorio, promozione di buone pratiche ambientali e luogo di incontro e accoglienza per la comunità, andando ben oltre la sua funzione sportiva". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Stadio, l’erba riciclata trasformata in panchine Approfondimenti su Mapei Stadium Mapei Panchine da Serie A, erba sintetica e struttura all'avanguardia: il 'Montecuollo' diventa un gioiellino | FOTO Lo stadio comunale ‘Lorenzo Montecuollo’ si appresta a riaprire, grazie a un intervento di rinnovamento che coinvolge panchine da Serie A, erba sintetica di ultima generazione e una struttura moderna. Codogno, l’inaugurazione prima del match contro il Tribiano: lo stadio Molinari e il nuovo campo in erba sintetica Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Mapei Stadium Mapei Argomenti discussi: Stadio, l’erba riciclata trasformata in panchine. Stadio, l’erba riciclata trasformata in panchineL’innovativo progetto di recupero di Mapei e Comune: Le 14 sedute saranno posizionate lungo le aree verdi fuori dall’impianto cittadino ... ilrestodelcarlino.it L’erba della Torres non è verde e diventa un caso nazionale. Milioni dalla Regione per lo stadio del Cagliari, niente per il “Vanni Sanna” https://www.sassarinotizie.com/2026/01/26/lerba-della-torres-non-e-verde-e-diventa-un-caso-nazionale-milioni-dalla-regi - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.