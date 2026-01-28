Sta nevicando in tutto il Trentino | la situazione sulle strade

Questa mattina le strade del Trentino sono tutte coperte da uno spesso strato di neve. Le precipitazioni sono iniziate nella notte, partendo dai 300 metri di quota, e hanno coinvolto praticamente tutta la provincia. Le autorità invitano alla prudenza, perché le strade sono scivolose e bisogna fare attenzione agli spazi di frenata. La neve ha imbiancato i paesaggi, ma ha creato qualche difficoltà alla circolazione.

La neve ingentilisce il paesaggio, cadendo su gran parte del territorio provinciale. Le precipitazioni sono iniziate nel corso della notte, a partire dai 300 metri di quota, interessando pressoché l'intero Trentino. I mezzi del Servizio Gestione Strade, affiancati da alcune ditte private, sono costantemente impegnati nelle operazioni di sgombero neve e nel trattamento invernale delle carreggiate, con particolare attenzione alle tratte viarie più in quota. Si ricorda che è in vigore l'obbligo di circolare con pneumatici da neve oppure con catene a bordo, da montare durante le precipitazioni nevose.

