Squadra volante della Questura un arresto per spaccio 6 ordini di allontanamento

La polizia di Arezzo ha arrestato un uomo per spaccio di droga durante un'operazione di routine. In più, sei persone sono state colpite da ordini di allontanamento dal territorio. I controlli sono stati intensificati negli ultimi giorni, e gli agenti hanno fermato vari sospetti, rafforzando la presenza in città.

Arezzo, 28 gennaio 2026 – Continuano i servizi di controllo del territorio effettuati dalla Polizia di Stato. Nelle ultime 48 ore la squadra volante della Questura di Arezzo ha arrestato un uomo resosi responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e denunciato all'Autorità Giudiziaria due persone per reati contro il patrimonio. Nelle ultime ore sono stati inoltre effettuati 6 ordini di allontanamento nei confronti di altrettanti soggetti. Una delle persone denunciate a piede libero è stata accompagnata al C.P.R. di Ponte Galeria (RM) in quanto irregolare sul territorio nazionale.

