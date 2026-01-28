Spuntano gli ’inquilini’ di Vitruvio | Noi che abitiamo dentro la Basilica

Una ventina di persone vive dentro la Basilica di Vitruvio, tra le colonne ritrovate di piazza Costa. Si sono sistemate in alcuni spazi della chiesa, che ormai appare come un grande cantiere aperto. Dal loro terrazzo si vedono le colonne antiche, mentre immaginano come sarebbero se si alzassero fino a 15 metri, attraversando pavimenti e pareti che sono ormai solo virtuali. Si tratta di residenti che hanno scelto di abitare in un luogo insolito, tra rovine e ricostruzioni.

di Anna Marchetti Vivono immersi nella Basilica di Vitruvio, tra le colonne ritrovate di piazza Costa, visibili dal loro terrazzo, e quelle che immaginariamente si innalzano dal piano stradale in tutta la loro altezza (15 metri) attraversando virtualmente pavimenti e pareti. Insomma, vivono praticamente nella storia, e oltretutto sono architetti anche loro. Si tratta di Silvia Delloca e Omar Toni, che con un abile intervento di restauro, nel 2000, hanno trasformato il loro appartamento di piazza degli Avveduti, in un loft a sviluppo verticale, con vista sull'area archeologica. Ma la loro è molto più di una semplice vista, perché osservando la planimetria della Basilica, si intuisce subito che la loro casa è stata costruita praticamente sopra.

