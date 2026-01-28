Il Napoli sta valutando l’acquisto di Juan Bernat, l’esterno spagnolo che potrebbe rafforzare la banda destra della squadra. Le trattative sono ancora in fase embrionale, ma il club azzurro sembra deciso a fare concrete mosse sul mercato. Bernat, attualmente senza una squadra, potrebbe rappresentare un’idea interessante per il tecnico, che cerca rinforzi con esperienza internazionale. Nei prossimi giorni, si attende una svolta o eventuali sviluppi ufficiali.

Il Napoli continua a esplorare nuove opportunità sul mercato per rinforzare le corsie esterne e nelle ultime ore è emerso un profilo di grande esperienza internazionale. Si tratta di Juan Bernat, laterale spagnolo classe 1993, attualmente svincolato dopo l’ultima esperienza al Getafe. A lanciare l’indiscrezione è stato Carlo Alvino nel corso della trasmissione mattutina su Radio CRC, parlando di un interesse concreto del club azzurro per il giocatore. “In esclusiva vi possiamo dare questa notizia. Il Napoli si è interessato a Juan Bernat, spagnolo classe 93, attualmente svincolato ed esterno di lungo corso con alle spalle esperienze di grandissimo livello. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Spunta Juan Bernat: interesse per l’esterno spagnolo

Approfondimenti su Juan Bernat

Juan Carlos Ferrero ha condiviso sui social un messaggio che riguarda il suo futuro nel mondo del tennis.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Spunta il video inedito: ecco cosa si sono detti Doveri e Thuram dopo il calcione di Juan Jesus! #InterNapoli #Thuram #Doveri #SerieA #Chivu #Moviola #RefCAM #Inter #ForzaInter - facebook.com facebook