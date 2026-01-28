Springsteen attacca di nuovo Trump | A Minneapolis terrore di Stato

Bruce Springsteen torna a criticare duramente Donald Trump. Questa volta, il rocker ha preso di mira le recenti violenze a Minneapolis, dove due attivisti sono stati uccisi dalla polizia di frontiera. Springsteen non le manda a dire: dice che si tratta di un “terrore di Stato” e non ha paura di schierarsi, anche nei momenti più caldi. La sua voce si aggiunge a quella di chi chiede controlli più severi e meno violenza da parte delle forze dell’ordine.

E’ uno dei pochi che non ha mai avuto paura di schierarsi, neanche nei momenti più tesi. Anche questa volta, dopo i due attivisti uccisi a Minneapolis dall’ Immigration Custom and Enforcement, Bruce Springsteen ha deciso di far sentire la propria voce contro le politiche securitarie dell’amministrazione Trump. “Sabato ho scritto questa canzone, ieri l’ho registrata e oggi l’ho pubblicata in risposta al terrore di Stato nella città di Minneapolis – ha scritto il cantautore sulle sue pagine social -. È dedicato alla gente di Minneapolis, ai nostri innocenti vicini di casa immigrati e in memoria di Alex Pretti e Renee Good. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

