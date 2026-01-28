Sport Santanchè | Triathlon Experience farà conoscere l’Italia

La ministra Santanchè annuncia che la nuova iniziativa Triathlon Experience porterà atleti da tutto il mondo in Italia. L’obiettivo è far conoscere il nostro paese non solo nelle località più note, ma anche in quelle meno conosciute, valorizzando la bellezza nascosta del territorio. La manifestazione promette di diventare un grande evento che promuove l’Italia attraverso lo sport e il turismo.

"Triathlon Experience sarà un grande viaggio dell'Italia nel mondo. Arriveranno atleti da ogni parte del globo e questo sarà un passo avanti nella promozione, nel far conoscere la nostra nazione, non soltanto in quelle destinazioni che sono più note ma anche in quelle che sono altrettante belle ma meno conosciute". Così Daniela Santanchè, ministro del Turismo, ha parlato di "Triathlon Experience", un progetto strategico che unisce sport, turismo e valorizzazione del territorio, portando l'Italia al centro del grande triathlon internazionale.

La Federazione Italiana Triathlon presenta una nuova iniziativa che punta a unire sport e turismo.

A Roma è stato presentato il progetto

