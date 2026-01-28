Sport in tv oggi mercoledì 28 gennaio | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, mercoledì 28 gennaio, il palinsesto sportivo offre molte opzioni. In tv e in streaming si possono seguire gli sport invernali come sci alpino e biathlon, oltre ai Test della F1. Non mancano i match degli Australian Open di tennis e le partite di Champions League. C’è davvero di tutto per gli appassionati.

Oggi, mercoledì 28 gennaio, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma gli sport invernali con lo sci alpino ed il biathlon, la F1 con i Test, il tennis con gli Australian Open, il calcio con la Champions League, e tanto altro ancora. Il match tra Jannik Sinner e Ben Shelton andrà in scena sulla Rod Laver Arena, e sarà il quarto di giornata, giocandosi nel corso della serale: la sfida tra l’italiano e lo statunitense avrà inizio in ogni caso non prima delle 9.00 ora italiana. In precedenza, infatti, il terzo incontro di giornata sarà quello che vedrà opposti un altro italiano, Lorenzo Musetti, ed il serbo Novak Djokovic, che avrà inizio non prima delle 4. 🔗 Leggi su Oasport.it

