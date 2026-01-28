Oggi, mercoledì 28 gennaio, gli appassionati di sport trovano davvero di tutto in tv e streaming. Dallo sci alpino e biathlon alle prove di Formula 1, passando per gli Australian Open di tennis e la Champions League. Basta accendere il televisore o collegarsi online per seguire tutte le gare e gli eventi in diretta.

Oggi, mercoledì 28 gennaio, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma gli sport invernali con lo sci alpino ed il biathlon, la F1 con i Test, il tennis con gli Australian Open, il calcio con la Champions League, e tanto altro ancora. Il match tra Jannik Sinner e Ben Shelton andrà in scena sulla Rod Laver Arena, e sarà il quarto di giornata, giocandosi nel corso della serale: la sfida tra l’italiano e lo statunitense avrà inizio in ogni caso non prima delle 9.00 ora italiana. In precedenza, infatti, il terzo incontro di giornata sarà quello che vedrà opposti un altro italiano, Lorenzo Musetti, ed il serbo Novak Djokovic, che avrà inizio non prima delle 4. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sport in tv oggi (mercoledì 28 gennaio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Approfondimenti su Sport Invernali

Ultime notizie su Sport Invernali

