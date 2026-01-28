Spegne i macchinati che tengono in vita la madre malata | arrestato per tentato omicidio

Un uomo di Santa Maria Annunziata è stato arrestato per aver spento i macchinari che tenevano in vita sua madre, malata oncologica. Quando sono arrivati i soccorritori, l’uomo ha detto che voleva “rimettersi alla volontà di Dio”. È ora agli arresti domiciliari con l’accusa di tentato omicidio. Lo scorso 15 dicembre, aveva deciso di spegnere i dispositivi medici che sostenevano la vita della donna, allettata da tempo.

Quando è arrivato il 118 aveva dichiarato che il suo scopo era di volersi "rimettere alla volontà di Dio" e adesso è gli arresti domiciliari per aver tentato di uccidere sua madre anziana e malata oncologica: lo scorso 15 dicembre, l'uomo aveva spento i macchinari che tenevano in vita la donna, allettata da tempo nella propria abitazione. A chiamare i soccorsi era stata un' infermiera che era venuta in casa per prestare assistenza alla signora, notando subito che tubi e sondini erano a terra. L' ambulanza è intervenuta sul posto e ha portato la vittima all' ospedale Di Venere: la donna è ancora ricoverata in condizioni molto gravi.

Un uomo di 47 anni è stato arrestato a Bari con l’accusa di tentato omicidio.

La polizia ha arrestato un uomo che ha staccato i dispositivi di terapia della madre malata terminale a Bari.

