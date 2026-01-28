Sparano dopo essere stati scoperti durante tentato furto in casa disabitata

Questa notte, tre uomini sono stati sorpresi mentre tentavano di svaligiare un appartamento disabitato a Castellammare di Stabia. Quando sono stati scoperti, hanno sparato in aria per spaventare chi li aveva trovati. L’edificio, che non è più abitato da mesi, era stato lasciato vuoto da quando un uomo era morto nello stesso appartamento lo scorso maggio. Nessuno è rimasto ferito, ma i residenti sono ancora sotto shock. Le forze dell’ordine stanno cercando i responsabili.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sparano in aria dopo essere stati scoperti: è successo la scorsa notte a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, dove tre malviventi sono entrati nell’appartamento disabitato e privo di oggetti di valori, prima occupato da un uomo deceduto nel maggio scorso. I residenti della palazzina in via Napoli 276 però si sono accorti del tentativo di furto e hanno tentato di fermare i tre, urlando e lanciando contro di loro oggetti. La risposta dei malviventi prima della fuga è stata l’esplosione di colpi d’arma da fuoco in aria, uno verosimilmente a salve, l’altro calibro 7,65. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sparano dopo essere stati scoperti durante tentato furto in casa disabitata Approfondimenti su Castellammare di Stabia Scoperti dopo furto in casa sparano: due feriti nel Napoletano Solofra, tentato furto sventato dai vicini: ladri fuggono dopo essere stati filmati A Solofra, in provincia di Avellino, un tentativo di furto è stato sventato grazie alla presenza dei vicini, che hanno filmato i malviventi. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Castellammare di Stabia Argomenti discussi: Tentano furto in casa e sparano dopo essere stati scoperti; ICE in Minnesota, Trump: Ora una piccola de-escalation. Le proteste? Agitatori pagati o malati; Scontro Minnesota-governo Usa, accuse a Trump: 'Abuso di potere'; Agenti Ice uccidono un uomo a Minneapolis: vittima era 37enne bianco. Sparano dopo essere stati scoperti durante tentato furto in casa disabitataSparano in aria dopo esseree stati scoperti: è successo la scorsa notte a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, dove tre malviventi sono entrati nell'appartamento disabitato e privo di ogge ... ansa.it Tentano furto in casa e sparano dopo essere stati scopertiTentano furto in una casa, ma sparano dopo essere stati scoperti. È accaduto ieri sera a Castellammare di Stabia. Secondo la ricostruzione, tre malviventi sono entrati nell'appartamento disabitato e p ... ilroma.net #Cronaca Paura a Castellammare, ladri sparano in aria dopo essere stati sorpresi - facebook.com facebook All'estero "sparano" su Sinner dopo il match contro Spizzirri x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.