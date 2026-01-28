Spara alla madre con la pistola per il bestiame a Caselle Torinese | Luciana Cat Berro è morta
È successo questa mattina a Caselle Torinese, dove un uomo ha sparato alla madre con una pistola sparachiodi. Luciana Cat Berro, 65 anni, è stata colpita alla testa e non ce l’ha fatta. La donna è morta sul colpo. Il figlio, che aveva usato l’arma, è stato arrestato dai carabinieri. La scena si è svolta nella loro cascina, lasciando la comunità sotto shock.
È morta Luciana Cat Berro, 65 anni, colpita alla testa dal figlio con una pistola sparachiodi nella loro cascina di Caselle Torinese. L’uomo, agricoltore di 40 anni, è stato arrestato dopo aver confessato e ora risponde di omicidio volontario.🔗 Leggi su Fanpage.it
Non ce l'ha fatta Luciana Cat-Berro, la donna a cui il figlio Luca Ferri ha sparato in testa a Caselle Torinese: è morta in ospedale
Luciana Cat-Berro non ce l’ha fatta.
Caselle, spara alla madre con una sparachiodi: "Non la sopportavo più". 65enne in fin di vita
A Caselle, nel Torinese, si è verificato un grave episodio di violenza familiare.
Spara alla madre con la pistola per il bestiame a Caselle Torinese: Luciana Cat Berro è mortaÈ morta Luciana Cat Berro, 65 anni, colpita alla testa dal figlio con una pistola sparachiodi nella loro cascina di Caselle Torinese ... fanpage.it
Torino, ferisce alla testa la madre con una pistola sparachiodi: il luogo dell'aggressioneFerri ha colpito Luciana Cat Berro sparandole in testa con la pistola sparachiodi. Poi ha chiamato il numero di emergenza 112: «Venite, le ho sparato: non ce la facevo più». Da sabato la donna lottava ... lastampa.it
Donna ferita alla testa in casa a Caselle Torinese, in fin di vita all'ospedale x.com
