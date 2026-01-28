Spara alla madre con la pistola per il bestiame a Caselle Torinese | Luciana Cat Berro è morta

È successo questa mattina a Caselle Torinese, dove un uomo ha sparato alla madre con una pistola sparachiodi. Luciana Cat Berro, 65 anni, è stata colpita alla testa e non ce l’ha fatta. La donna è morta sul colpo. Il figlio, che aveva usato l’arma, è stato arrestato dai carabinieri. La scena si è svolta nella loro cascina, lasciando la comunità sotto shock.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.