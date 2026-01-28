spagna lo studio sul tumore al pancreas testato sui topi

La ricerca condotta in Spagna ha fatto un passo avanti contro il cancro al pancreas. Il team di Mariano Barbacid, dell’Oncologia sperimentale del Centro nazionale spagnolo per la ricerca sul cancro, ha testato con successo su topi un metodo che elimina le cellule tumorali. Ora si attende di capire se questa scoperta potrà portare a nuovi trattamenti anche per gli esseri umani.

Il gruppo di Oncologia sperimentale del Centro nazionale spagnolo per la ricerca sul cancro guidato da Mariano Barbacid, ha reso noti i risultati di uno studio condotto su topi che mostrano l’eliminazione delle cellule tumorali nel cancro al pancreas. La ricerca, presentata in conferenza stampa da Barbacid insieme alla coautrice principale Carmen Guerra e ai primi autori Vasiliki Liaki e Sara Barrambana, evidenzia anche una marcata riduzione degli effetti collaterali e una durata della risposta mai registrata prima. «Per la prima volta abbiamo ottenuto una risposta completa, duratura e a bassa tossicità contro il cancro al pancreas in modelli sperimentali. 🔗 Leggi su Lettera43.it

