Spagna Guardia Civil presta soccorso ad auto bloccate nella neve a Madrid

Questa mattina, sulla M-607 a Madrid, alcuni veicoli sono rimasti bloccati dalla neve. Gli agenti della Guardia Civil del Traffico e dell’Unità di Sicurezza Civile sono intervenuti subito per aiutare le persone in difficoltà. Molti automobilisti si sono ritrovati improvvisamente impossibilitati a proseguire, e gli ufficiali hanno lavorato senza sosta per portarli in salvo.

Ufficiali della Guardia Civil del Traffico e dell'Unità di Sicurezza Civile del Comando (USECIC) questa mattina hanno prestato soccorso sull' autostrada M-607, colpita dal maltempo nella Comunità di Madrid. Dopo il passaggio della tempesta Joseph, una nuova tempesta, Kristin, si sta abbattendo sulla penisola iberica con neve, pioggia e venti molto forti. L'allerta meteo è stata attivata in quasi tutte le regioni spagnole. La neve sta complicando la circolazione su strade e autostrade e ha costretto a chiudere un tratto della A6 proprio nella zona di Madrid.

