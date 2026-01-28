Spagna e Portogallo sferzate dalle tempeste Joseph e Kristin Venti a 150 km h e già sei morti

Due tempeste, Joseph e Kristin, stanno investendo la penisola iberica. Venti che arrivano fino a 150 kmh hanno già provocato morti e danni ingenti. In Andalusia, una donna è morta ieri, schiacciata da una palma sotto le raffiche di Joseph. In Portogallo, Kristin ha causato la morte di almeno cinque persone, quattro delle quali a Leiria. La situazione rimane critica nelle zone colpite dal maltempo.

Roma, 28 gennaio 2026 - Spagna e Portogallo sferzate da due tempeste, la Joseph, che ha provocato ieri la morte di una donna, schiacciata da una palma, in Andalusia e gravi danni, seguita dalla Kristin, che in territorio lusitano ha ucciso almeno 5 persone, di cui quattro a Leiria, una delle province più colpite dal maltempo di oggi. Il vento ha raggiunto in alcune i 150 km orari, contribuendo agli incidenti. Il maltempo da giorni sta flagellando la penisola iberica, in particolare le regioni meridionali, con piogge intense, venti forti e nevicate, con l'allerta gialla e arancione segnalata dall'Agenzia meteorologica statale (Aemet) in molte comunità autonome e sui litorali mediterranei. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

