Questa mattina il Gip ha deciso di revocare gli arresti domiciliari a Umberto Ianniello, 38 anni, fermato lo scorso settembre con l’accusa di spaccio di droga. L’uomo potrà tornare a vivere fuori casa, mentre le indagini continuano.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sono stati revocati gli arresti domiciliari a Umberto Ianniello, 38 anni, arrestato nel settembre 2025 con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Il provvedimento è stato adottato nella giornata odierna dal giudice per le indagini preliminari Perrotta, che ha accolto l’istanza presentata dalla difesa, rappresentata dall’avvocato Gerardo Giorgione. Il Gip ha disposto la sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, ritenendo attenuate le esigenze cautelari alla base del precedente provvedimento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Spaccio di droga, il Gip revoca i domiciliari a un 38enne

