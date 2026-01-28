La criminalità nel centro storico di Scandiano cresce di giorno in giorno. Forza Italia attacca l’amministrazione comunale, accusandola di raccontare favole sulla sicurezza e sui dati del commercio. La polemica si fa sempre più accesa, mentre i cittadini chiedono interventi concreti per fermare il degrado.

"Scandiano è sempre più colpita da episodi di criminalità in centro storico e l’amministrazione racconta le favole sulla sicurezza e sull’andamento del commercio". A sostenerlo è Forza Italia, dopo i nuovi raid avvenuti negli ultimi giorni in paese. In particolare sono ingenti i danni del colpo alla pizzeria ‘L’angolo’: domenica notte un ladro aveva rubato la cassaforte con circa 2mila euro, un computer e cellullari. Giuseppe Pagliani (consigliere provinciale e capogruppo della minoranza di Scandiano) e Christopher Marchetti (vice coordinatore di Forza Italia Scandiano) intervengono nuovamente sul tema della sicurezza, evidenziando che da "fine settembre il sindaco e l’assessore al commercio hanno continuato a fingere di non vedere il problema diventandone complici perché ogni altra azione sarebbe risultata incoerente con quanto sostenuto a settembre e una palese ammissione dell’amministrazione locale di essere incapace di porre rimedio ai continui furti e vandalismi che ammalorano il centro storico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sos sicurezza, Forza Italia all’attacco: "L’amministrazione racconta favole"

Approfondimenti su Scandiano Criminalità

In un contesto di crescente preoccupazione per la sicurezza a Ravenna, l’attacco della Pigna invita l’amministrazione comunale a un confronto diretto e trasparente con i cittadini.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Scandiano Criminalità

Argomenti discussi: Sos sicurezza, Forza Italia all’attacco: L’amministrazione racconta favole; Sicurezza pubblica: MARINO SCERIFFO DI SCHIAVONEA (per ora) a Corigliano-Rossano; A2 del Mediterraneo, colonnine SOS fuori uso tra Eboli e Campagna: Italia dei Diritti denuncia degrado e rischi per la sicurezza.

Braccialetto Sos anti-aggressione per medici e infermieri: come funzionano le nuove misure di sicurezza nei Pronto Soccorso italianiIn risposta alle aggressioni sempre più crescenti, diverse aziende sanitarie italiane hanno introdotto negli ultimi mesi un nuovo dispositivo indossabile per tutelare la sicurezza di medici e infermie ... corriere.it

Olimpiadi, Forza Italia: Agenti dell'ICE Usa opereranno da noi? Stupidaggini sesquipedali, non esisteSono stupidaggini sesquipedali. Nessuno può intervenire in Italia sulla sicurezza pubblica se non il ministero dell'Interno del nostro Paese e le nostre forze di polizia . Con queste parole Raffaele ... affaritaliani.it

Al centro delle polemiche, il consigliere comunale di Forza Italia Mario Mascia che ha chiamato "Hannoun" il consigliere Pd Simohamed Kaabour in un clima già molto teso - facebook.com facebook

Davide Bergamini: “Passo dalla Lega a Forza Italia per non farmi trascinare a destra da Vannacci” x.com