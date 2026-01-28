Nel secondo fine settimana di controlli straordinari, sono stati effettuati altri 363 esami. Dopo le 402 prestazioni fatte all’inizio, le strutture sanitarie hanno lavorato ancora per ridurre le attese e smaltire le liste. La gara contro i tempi continua, con medici e pazienti in attesa di risultati concreti.

Dopo le 402 prestazioni sanitarie erogate al debutto, sono state 363 in due giorni nel secondo weekend dell’iniziativa regionale per ridurre le liste d’attesa. Il piano straordinario della Regione proseguirà fino al mese di maggio, con ambulatori e reparti aperti anche nel fine settimana in tutto il territorio. "Medici, infermieri e operatori sanitari – fa sapere la Regione – hanno garantito visite specialistiche, esami diagnostici e prestazioni complesse fuori dai consueti orari infrasettimanali, offrendo a molti cittadini la possibilità di anticipare gli appuntamenti". "Desidero ringraziare tutto il personale che anche in questo weekend si è messo a disposizione per recuperare visite ed esami – ha dichiarato l’assessore alla sanità, Paolo Calcinaro –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sos liste d’attesa. Nel weekend bis altri 363 esami

Le liste d’attesa rappresentano una sfida quotidiana per molti pazienti, specialmente durante gli esami serali e i weekend.

A Parma e nella provincia, emergono 18 nuovi casi di pazienti in lista d'attesa che attendono da 8-10 mesi per un esame medico presso le strutture pubbliche.

