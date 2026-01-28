Sorpresi a rubare al ristorante minacciano la testimone | Non chiamare la polizia!

Due uomini sono entrati di nascosto nel ristorante di notte, rompendo una vetrata per entrare. Hanno preso soldi e oggetti di valore, poi sono scappati. Quando una testimone ha cercato di chiamare la polizia, uno dei ladri l’ha minacciata di non farlo. La polizia sta cercando i responsabili, che hanno agito in modo rapido e deciso.

Ingenti i danni provocati dai ladri che, dopo aver sfondato le vetrate dell'entrata, hanno infranto anche una finestra per darsi alla fuga. Nella refurtiva, oltre ai soldi, c'erano anche una cassaforte e tre tablet. Com'è finita Hanno infranto le vetrate del ristorante, si sono intrufolati all'interno del locale e hanno rubato soldi e oggetti di valore per poi darsi alla fuga. Il fatto è accaduto nella notte tra il 26 e il 27 gennaio in un esercizio commerciale del centro storico di Bolzano e i responsabili, almeno secondo i primi riscontri della polizia, sono due cittadini di origini tunisine di 42 e 29 anni già noti alle forze dell'ordine, uno dei quali irregolare sul territorio italiano.

