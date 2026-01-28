Sorpresa alla prima udienza Espulso giurato col coltello

Questa mattina alla prima udienza del processo per l’omicidio di Vasilica Potincu, la corte ha fatto una sorpresa. Un giurato è stato espulso dal tribunale perché ha portato un coltello. La seduta si è aperta con tensione, mentre si cerca di fare chiarezza sulla tragica morte della donna, trovata morta con un coltello conficcato nella schiena nell’appartamento di Legnano lo scorso 25 maggio.

Si è aperto ieri davanti alla Corte d’Assise di Busto Arsizio il processo per l’ omicidio di Vasilica Potincu, la trentaseienne trovata morta con un coltello conficcato nella schiena in un appartamento di via Stelvio a Legnano il 25 maggio 2025. Per l’omicidio della escort è alla sbarra Andrea Mostoni, operaio di 29 anni di Robecco sul Naviglio, i cui legali avevano presentato richiesta di rito abbreviato, respinta però dal giudice. Durante la prima udienza l’avvocato Emanuela Re, legale di Mostoni, ha eccepito la nullità della costituzione delle parti civili, secondo la difesa ammessa erroneamente all’udienza del 16 gennaio davanti al gip, e ne ha chiesto l’estromissione dal processo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sorpresa alla prima udienza. Espulso giurato col coltello Approfondimenti su Vasilica Potincu Processo per l’omicidio Potincu: un giurato popolare entra in tribunale col coltello, cacciato In questo processo per l’omicidio di Vasilia Potincu, noto anche come Katty, si evidenzia un episodio singolare: un giurato entra in tribunale con un coltello, venendo immediatamente cacciato. Brindisino scomparso in Emilia: prima udienza davanti alla corte d'assise È iniziato oggi, venerdì 23 gennaio 2026, il processo presso la corte d’assise di Emilia, riguardante la scomparsa dell’imprenditore brindisino Salvatore Legari, originario di San Pancrazio Salentino. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Vasilica Potincu Argomenti discussi: Omicidio del benzinaio di Ardea, il 19enne accusato dichiara a sorpresa Non l’ho ucciso io; Vega Cloud entra in amministrazione controllata, con milioni di debiti, a sorpresa per l’eccellenza tecnologica di Spokane; Pasticciotti dal Salento al Vaticano e il Papa telefona per ringraziare: Siete nel mio cuore; Mai litigato con Serena. Un altro colpo di scena. La Hyundai Santa Fe Facelift viene sorpresa per la prima volta in Europa durante i test invernali. Il SUV cambia profondamente stile, abbandona l’estetica più rugged e introduce importanti novità tecniche, a partire dal nuovo cambio automatico - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.