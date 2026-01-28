Sondrio quando la neve spense la fiamma olimpica

Tra tre giorni, sabato 31 gennaio, la città di Sondrio si prepara ad accogliere il passaggio della fiamma olimpica. La neve caduta nei giorni scorsi ha coperto le strade e i monti, creando un’atmosfera innevata che quasi “spegne” l’entusiasmo per l’evento. La Valtellina si appresta a essere protagonista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, con Bormio e Livigno pronti a conquistare medaglie e attenzione internazionale. Nel frattempo, la neve ha fatto da

Va detto che, a differenza di quanto accadrà quest'anno, Sondrio era solo sede di passaggio del percorso della fiamma olimpico, e non di arrivo "di tappa" come invece sarà sabato. Una nuova possibilità che non capita a tutte le città e che Sondrio vuole godersi fino in fondo, come farà lo stesso Luca Marchetti, che, come 20 anni fa, è stato selezionato per essere un tedoforo. Non sarà nella sua città, ma a Cles, venerdì mattina: l'emozione, comunque, sarà sicuramente la stessa.

