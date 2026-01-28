Un nuovo sondaggio mostra come la situazione politica in Italia si muove velocemente. Fratelli d’Italia rimane stabile, mentre il Partito Democratico perde consensi. Il Movimento 5 Stelle continua a salire nei sondaggi. Le intenzioni di voto cambiano e i partiti devono fare i conti con i numeri di questa fotografia politica, presa oggi, 28 gennaio.

(Adnkronos) – Fratelli d’Italia stabile, il Pd cala e il Movimento 5 Stelle cresce. Cambia tutto nel podio secondo il sondaggio Noto per Porta a Porta che oggi, 28 gennaio, indica le intenzioni di voto in caso di elezioni. Fratelli d’Italia, sempre primo partito con ampio margine, non presenta variazioni rispetto alla rilevazione dello scorso 5 novembre e si attesta al 30%. Il Partito Democratico cala dello 0,5% e ora vale il 21,5%. Il Movimento 5 Stelle, invece, guadagna lo 0,5% e raggiunge l’11,5%. Stabile Forza Italia al 9%, mentre la Lega all’8% perde mezzo punto (-0,5%). Alleanza verdi e sinistra è al 6% (+0,5%). 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Sondaggio politico, Fratelli d’Italia stabile e Pd scende

Questa mattina emerge un quadro diverso dai sondaggi di qualche mese fa.

