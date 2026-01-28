Solidarietà senza confini | Forlì risponde all' appello del contingente Kfor in Kosovo

Questa settimana, a Forlì, si è chiusa la raccolta di cibo e prodotti per l’igiene organizzata dalla Croce Rossa. La città ha risposto con generosità all’appello del contingente Kfor in Kosovo. In pochi giorni, sono stati raccolti tanti generi di prima necessità, destinati a circa 300 famiglie che vivono in difficoltà in quella regione. Ora i volontari stanno preparando i pacchi per consegnarli sul posto, dimostrando che anche da lontano si può fare la differenza.

L'iniziativa nasce a seguito della richiesta di aiuti alimentari e beni di prima necessità pervenuta il 5 gennaio scorso dal contingente dei Carabinieri Msu – Kfor, impegnato nella missione internazionale nei Balcani Si è conclusa martedì la raccolta di generi alimentari e prodotti per l'igiene personale promossa dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Forlì, destinata a sostenere circa 300 famiglie in difficoltà in Kosovo. L'iniziativa nasce a seguito della richiesta di aiuti alimentari e beni di prima necessità pervenuta il 5 gennaio scorso dal contingente dei Carabinieri Msu – Kfor, impegnato nella missione internazionale nei Balcani.

