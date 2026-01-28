Sofia Goggia e la Nazionale di sci rendono omaggio alle vittime di Crans Montana

La Nazionale di sci alpino italiana ha partecipato questa mattina a un omaggio per le vittime della tragedia di Capodanno a Crans-Montana. Gli atleti si sono riuniti sul luogo dell’incidente, portando fiori e rispettando un minuto di silenzio. Sofia Goggia e gli altri membri della squadra hanno voluto così ricordare le persone che hanno perso la vita. La cerimonia si è svolta in modo semplice, senza grandi cerimonie, ma con il cuore rivolto a chi non c’è più.

La Nazionale di sci alpino italiana ha reso omaggio alle vittime della tragedia di Capodanno a Crans-Montana. Presente anche Sofia Goggia che ha deposto un mazzo di fiori e il gagliardetto della Nazionale all'ingresso del "Constellation".

