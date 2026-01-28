Sofia Goggia e la Nazionale di sci rendono omaggio alle vittime di Crans Montana

Da gazzetta.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Nazionale di sci alpino italiana ha partecipato questa mattina a un omaggio per le vittime della tragedia di Capodanno a Crans-Montana. Gli atleti si sono riuniti sul luogo dell’incidente, portando fiori e rispettando un minuto di silenzio. Sofia Goggia e gli altri membri della squadra hanno voluto così ricordare le persone che hanno perso la vita. La cerimonia si è svolta in modo semplice, senza grandi cerimonie, ma con il cuore rivolto a chi non c’è più.

La Nazionale di sci alpino italiana ha reso omaggio alle vittime della tragedia di Capodanno a Crans-Montana. Presente anche Sofia Goggia che ha deposto un mazzo di fiori e il gagliardetto della Nazionale all'ingresso del "Constellation".?(Credits: Fisi). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

sofia goggia e la nazionale di sci rendono omaggio alle vittime di crans montana

© Gazzetta.it - Sofia Goggia e la Nazionale di sci rendono omaggio alle vittime di Crans Montana

Approfondimenti su Crans Montana

Sci alpino, il dolore non si dimentica: la Nazionale italiana rende omaggio alle vittime della tragedia di Capodanno a Crans-Montana

La Nazionale italiana di sci alpino si ferma per un minuto di silenzio a Crans-Montana, dove domenica prossima si terranno le gare di Coppa del Mondo.

Sci alpino, i precedenti di Sofia Goggia a Crans Montana: poker di vittorie

Sofia Goggia ha ottenuto quattro vittorie a Crans Montana nello sci alpino.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Crans Montana

Argomenti discussi: Da Anna Danesi a Sofia Goggia: lo sport italiano è da medaglia d'oro, anche all'Università; Sofia Goggia solo sesta nel SuperG di Tarvisio, vince Aicher (e martedì torna Brignone in gigante); Goggia sesta nel SG di Tarvisio che premia Aicher su Vonn; Sofia pettorale rosso; Sofia Goggia, c’è una sorpresa che tira su il morale: è in testa alla classifica di superG!.

sofia goggia e laQuando parte Sofia Goggia nella seconda prova di discesa a Crans Montana 2026: orario, n. di pettorale, tvGiovedì 29 gennaio (ore 11.00) andrà in scena la seconda prova cronometrata della discesa libera femminile di Crans Montana, evento valido per la Coppa ... oasport.it

sofia goggia e laSofia Goggia e la Nazionale di sci alpino ricordano le vittime di Crans-MontanaGli atleti azzurri omaggiano tutti coloro che hanno perso la vita nel tragico incidente di Capodanno con un  minuto di silenzio (@Instagram) ... corrieredellosport.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.