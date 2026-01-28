Società del Gotto gli appuntamenti del 2026 | spazio a cultura arte e tradizione perugina

La Società del Gotto annuncia il suo calendario per il 2026, con molti eventi in programma. Tra mostre, incontri e iniziative, l’obiettivo è valorizzare la cultura e le tradizioni di Perugia. Gli appassionati potranno partecipare a serate dedicate all’arte e alla storia della città, mantenendo vivo il legame con le radici locali. La società si prepara a un anno ricco di appuntamenti, pronti a coinvolgere tutta la comunità.

Un calendario ricco di iniziative e appuntamenti quello della Socidetà del Gotto che, anche nel 2026, porpone una serie di eventi e incontri dedicati alla promozione dell'identità e della cultura perugina. Particolarmente significativo sarà l'appuntamento dell'8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, dedicato al "Cammino verso la parità" a 80 anni dal diritto di voto alle donne nell'Italia repubblicana. L'evento, organizzato in collaborazione con l'Associazione "Col cuore in mano", vedrà la partecipazione di esperti e rappresentanti delle istituzioni locali. Non mancheranno, infine, i momenti conviviali con le ricette della tradizione gastronomica perugina, con l’immancabile pranzo di San Martino del 15 novembre.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Approfondimenti su Società del Gotto La cultura al centro del 2026, il piano dell'assessore Caruso: "Punteremo su tradizione, turismo e arte" Il 2026 si prospetta come un anno all'insegna della cultura a Messina, con un piano strategico dell'assessore Caruso che punta su tradizione, turismo e arte. Perugia e il cinema per l'ultimo appuntamento di “Conversazioni in Città” alla Società del Gotto Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Società del Gotto Argomenti discussi: Cultura in primo piano: eventi unici della Società del Gotto; Furto di energia elettrica, gioco d’azzardo e alimenti conservati male, controlli dei Carabinieri a Messina; Serie D, il comunicato della Nissa; Dove le pergamene tornano a parlare: bellezza e memoria civile nel cuore di Perugia. Perugia: un calendario ricco di cultura e tradizione: gli eventi 2026 della Società del GottoDalla storia alla poesia, dalla società al dialetto e all’Europa: un anno di appuntamenti per valorizzare l’identità perugina NewTuscia – PERUGIA – Dopo il successo dello scorso anno, la Società del ... newtuscia.it Al Palalberti di Barcellona Pozzo di Gotto la Presidente FIP Cristina Correnti ha incontrato le società della provincia di Messina. Presentato il nuovo delegato Enrico Guletta. - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.