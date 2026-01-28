Società del Gotto gli appuntamenti del 2026 | spazio a cultura arte e tradizione perugina

La Società del Gotto annuncia il suo calendario per il 2026, con molti eventi in programma. Tra mostre, incontri e iniziative, l’obiettivo è valorizzare la cultura e le tradizioni di Perugia. Gli appassionati potranno partecipare a serate dedicate all’arte e alla storia della città, mantenendo vivo il legame con le radici locali. La società si prepara a un anno ricco di appuntamenti, pronti a coinvolgere tutta la comunità.

Un calendario ricco di iniziative e appuntamenti quello della Socidetà del Gotto che, anche nel 2026, porpone una serie di eventi e incontri dedicati alla promozione dell'identità e della cultura perugina. Particolarmente significativo sarà l'appuntamento dell'8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, dedicato al "Cammino verso la parità" a 80 anni dal diritto di voto alle donne nell'Italia repubblicana. L'evento, organizzato in collaborazione con l'Associazione "Col cuore in mano", vedrà la partecipazione di esperti e rappresentanti delle istituzioni locali. Non mancheranno, infine, i momenti conviviali con le ricette della tradizione gastronomica perugina, con l’immancabile pranzo di San Martino del 15 novembre.🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

