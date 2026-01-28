Social in Francia off limits per gli under 15 Ecco a che punto siamo in Italia

Da oggi in Francia i social sono vietati agli under 15, una mossa che si sta diffondendo anche in Italia. Dopo aver già bloccato i social per i ragazzi sotto i 16 anni in Australia, altri Paesi europei si preparano a seguire l’esempio. La decisione del Parlamento europeo, anche se non vincolante, ha riacceso il dibattito sulla sicurezza online dei più giovani. In Italia, le cose sono ancora in fase di discussione, ma il tema torna prepotentemente alla ribalta.

Dopo lo stop ai social per gli under 16 in Australia, anche i Paesi europei cominciano ad adeguarsi. Lo scorso novembre, il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione (non vincolante) per innalzare a 16 anni l'età minima per l'iscrizione autonoma ai social, piattaforme video e chatbot Ai, specificando che ai minori tra 13 e 16 anni l'accesso è consentito solo con autorizzazione genitoriale. Quest'ultima possibilità è stata proposta anche in Danimarca, dove è stato annunciato un disegno di legge per vietare l'accesso ai social per i minori di 15 anni. È la stessa età minima approvata dall'Assemblea nazionale francese con un ddl che ora deve passare all'esame del Senato.

