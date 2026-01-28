Smog e traffico inquinamento preoccupante in città

La città di Nocera Inferiore si trova di nuovo sotto accusa per l’alto livello di inquinamento. Le strade sono soffocate dal traffico, che da anni crea problemi ai residenti. Imma Zinnia, vicepresidente di Azione, segnala le difficoltà nel rione Arenula, dove lo smog si fa sentire forte e chiaro. La situazione resta critica e nessuno sembra aver trovato ancora una soluzione efficace.

Smog e traffico, la città di Nocera Inferiore è stretta in una morsa. Da anni. In una nota, Imma Zinnia, vicepresidente provinciale di Azione, denuncia le difficoltà in cui versa il rione Arenula a causa del traffico. La strada viene definita "arteria strategica lasciata senza governo".

