A Castiglione di Garfagnana si tiene oggi un corso dedicato all’uso corretto di smartphone e computer. Gli esperti dell’Associazione

Saranno gli esperti dell’Associazione "Riaccendi il sorriso" che oggi, accolti dall’amministrazione comunale di Castiglione di Garfagnana e dalla dirigenza dell’Istituto Comprensivo locale, affronteranno il tema caldo dell’ uso, che spesso rischia di trasformarsi in abuso, dei dispositivi digitali e dibatteranno con gli interlocutori di ogni età interessati alle tematiche in questione. Si parlerà delle tante possibili ricadute relative ai mondi delle relazioni sociali, della sicurezza e della salute personale, tra le tante correlate alla connessione incontrollata. "Sono sicuramente necessari maggiori approfondimenti su queste nuove modalità di accostarsi al mondo digitale e alla rete, non soltanto dal punto di vista dei giovani e giovanissimi, bensì anche da quello degli adulti, che siano genitori o meno", spiegano gli organizzatori della giornata informativa e formativa di oggi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Lanazione.it - Smartphone e computer. A Castiglione un corso per non cadere nella rete

