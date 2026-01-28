slittano i funerali di ruspa disposti nuovi accertamenti

Ancora niente da fare per il funerale di Diego Ruspantini, l’ex portiere di calcio morto domenica sera a soli 46 anni per via di un malore che ha accusato mentre si trovava nella sua casa a Porto Recanati. Ieri mattina, all’obitorio di Civitanova, il medico legale Antonio Tombolini ha svolto il riscontro diagnostico sul corpo del 46enne. Tuttavia sono stati disposti sulla salma degli ulteriori accertamenti, che saranno effettuati oggi e serviranno a far luce sulle cause del decesso. Solamente dopo potrà finalmente essere fissata la data per le esequie. La notizia della morte dell’ex portiere tra le altre squadre anche dell’ Anconitana ha scosso tutta la regione, dove Ruspa era conosciuto e apprezzato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

