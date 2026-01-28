Il funerale di Diego Ruspantini, l’ex portiere di calcio morto domenica sera a 46 anni, è stato rinviato. Le autorità stanno ancora facendo accertamenti sulla causa della sua morte, che è avvenuta a Porto Recanati mentre si trovava a casa. Nessuna data ufficiale è stata ancora fissata per la cerimonia.

Slitta il funerale di Diego Ruspantini, l’ex portiere di calcio morto domenica sera a 46 anni per via di un malore, mentre era nella sua casa a Porto Recanati. Ieri, all’obitorio di Civitanova il medico legale Antonio Tombolini ha svolto il riscontro diagnostico. Ma poi sulla salma sono stati disposti dalla procura di Macerata ulteriori accertamenti, che saranno effettuati oggi per far luce sulla causa del decesso. Dopo questo ci sarà il nullaosta alla sepoltura e potrà essere fissata la data del funerale. Intanto la comunità è sconvolta per la scomparsa del gigante buono, per anni portiere nel calcio dilettantistico marchigiano con una lunga militanza tra la Prima Categoria e la serie D. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Slitta il funerale di Ruspantini. Accertamenti sulla causa di morte

Approfondimenti su Ruspantini Funerale

È stata effettuata questa mattina al Policlinico Gemelli l’autopsia su Riccardo Minghetti, il 16enne romano deceduto nella strage di Capodanno a Crans-Montana.

Il calcio marchigiano piange la scomparsa di Diego Ruspantini, avvenuta improvvisamente dopo un malore a Porto Recanati.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Ruspantini Funerale

Argomenti discussi: Slitta il funerale di Ruspantini. Accertamenti sulla causa di morte; Denise Ruggeri morta in Egitto, slitta ancora la riconsegna della salma; Valentino, oggi i funerali: a Roma l’ultimo saluto; San Pio morto a 105 anni l’ultimo amico laico.

Fano, slitta a domani a San Pio X il funerale di Ermes morto nell’incidente con il paracadute. Per Violetta una raccolta fondiFANO Per un ritardo del nulla osta alla sepoltura pervenuto dalla procura della Repubblica di Pesaro, slitta di un giorno il funerale di Ermes Zampa, il paracadutista 70enne vittima di un incidente ... corriereadriatico.it

I funerali di Valentino, l'omelia di dieci minuti e i fiori bianchi in chiesa e sulla bara: «La bellezza salva, l'ha seminata». Parata di star per l'addioVenerdì 23 gennaio 2026, alle 11, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, Roma, i funerali di Valentino Garavani, celebrati da don Pietro Guerini. Il ... leggo.it

Azione non esclude il terzo polo. E intanto slitta di una settimana la riunione di coordinatori provinciali della coalizione di... - facebook.com facebook