sinner torna ancora in semifinale agli australian open

Sinner si conferma imbattibile sul cemento degli Australian Open. Con la 19esima vittoria consecutiva a Melbourne, l'altoatesino ha sconfitto l'americano Ben Shelton per la nona volta di fila e ha raggiunto ancora una volta la semifinale dopo quelle del 2024 e del 2025. Il campione in carica ha chiuso con il punteggio di 6-3, 6-4, 6-4 in poco meno di due ore e mezza di gioco. Dopo aver strappato la battuta all'inizio sia del primo sia del secondo parziale, nel terzo Sinner ha rotto gli indugi nel nono gioco, piazzando l'allungo decisivo per mettere la parola fine alla partita al secondo match point.

Jannik Sinner si prepara a esordire agli Australian Open 2026, il primo Slam dell’anno, dopo aver partecipato a eventi come l’esibizione con Alcaraz e il One Million Dollar 1 Point Slam.

Jannik Sinner Loses to an Amateur! | 1 Point Slam | Australian Open 2026

