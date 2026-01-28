Sinner | Shelton serviva a 232 all' ora ma ho risposto bene Djokovic? Ogni sfida con lui è una lezione

Jannik Sinner sorride dopo aver battuto Ben Shelton ai quarti di finale.

Dopo l’ultimo punto guarda fisso negli occhi il suo box, come a dire “Visto? Ce l’ho fatta”. Jannik Sinner è di nuovo in semifinale all’Australian Open, dove venerdì affronterà Novak Djokovic, ma lo scoglio Ben Shelton non era da sottovalutare, soprattutto per quanto aveva fatto vedere fino a qui nel torneo: “È stata una partita difficile, a dispetto del risultato: è sempre molto dura giocare con lui, soprattutto dopo un po’ di tempo, perché dopo la off season non sai mai cosa aspettarti, se possono portare in campo qualcosa di nuovo”. Ottima prestazione in risposta contro il mancino che spara servizi a 232 km orari come stasera: “Non sono molto bravo in matematica, mi fido del tempo di reazione che dici tu, ma non è sempre una questione di potenza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

