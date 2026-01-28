Sinner-Shelton per la semifinale degli Australian Open | nessun break nel 3° set | Live 6-3 6-4 2-2

Jannik Sinner si prepara a sfidare Novak Djokovic in semifinale agli Australian Open. Dopo aver vinto il primo set 6-3 e il secondo 6-4, il terzo set è ancora in equilibrio, con il punteggio di 2-2. Nessun break nel terzo parziale, e il tennista italiano cerca di approfittare delle occasioni per conquistare l’ultimo step verso la finale. La partita resta aperta, mentre Sinner mira a un’altra grande impresa a Melbourne.

Il set è molto più equilibrato, ora, e Shelton riesce ad accelerare meglio. Prova a caricarsi gridando e chiude con un ace un game tenuto ai 15. Superate le due ore di gioco, Jannik si presenta al servizio e, a parte un problema su una palla corta, non ha sbavature: tiene il turno ai 15. Se nel secondo turno di battuta Ben sembrava avere risolto i suoi problemi, nel terzo si ritrova sotto 15-30: Jannik prima lo fa correre, poi passa in vantaggio con una grande risposta; con uno splendido rovescio, l'italiano si procura due palle break, e Shelton urla riuscendo ad annullarle. Splendida la stop volley del vantaggio interno, chiude con una smorzata. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Sinner-Shelton per la semifinale degli Australian Open: nessun break nel 3° set | Live 6-3, 6-4, 2-2 Approfondimenti su Australian Open Sinner-Shelton per la semifinale degli Australian Open: Jannik fa il break |Live 3-1 Jannik Sinner si prepara a sfidare Shelton nei quarti di finale degli Australian Open. Sinner-Shelton per la semifinale degli Australian Open: Jannik fa il break |Live 4-1 Jannik Sinner si prepara a sfidare Shelton nelle semifinali degli Australian Open. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Australian Open Argomenti discussi: Jannik Sinner - Ben Shelton all'Australian Open 2026: programma, orario e dove vedere la partita · Tennis ATP; Sinner-Shelton, il quarto mercoledì alle ore 9; Australian Open, Sinner affronta Shelton e Musetti cerca l’impresa contro Djokovic: quando giocano gli…; Aus Open, Sinner-Shelton LIVE dalle 9: Jannik cerca la semifinale. Australian Open, Sinner e il colpo del torneo: la magia contro Shelton - VideoMagia di Jannik Sinner agli Australian Open 2026. Il tennista azzurro, impegnato oggi, mercoledì 28 gennaio, contro l'americano Ben Shelton nei quarti di finale dello Slam di Melbourne, ha dato ... adnkronos.com Sinner-Shelton 6-3, 6-4, 1-2 la diretta: equilibrio al servizio, ancora nessun break nel terzo setArchiviata la vittoria contro il connazionale Darderi, Sinner è chiamato a tornare in campo nei quarti di finale degli Australian Open, primo Slam della stagione. Il numero ... ilmessaggero.it #AO26 #Sinner in campo contro #Shelton ai quarti di finale degli #AustralianOpen. In corso il secondo set, Jannik ha vinto il primo per 6-3. Il vincitore se la vedrà in semifinale contro #Djokovic, che poche ore fa ha vinto a tavolino grazie al ritiro di #Musetti. " - facebook.com facebook #AO26 #Sinner in campo contro #Shelton ai quarti di finale degli #AustralianOpen. In corso il secondo set, Jannik ha vinto il primo per 6-3. Il vincitore se la vedrà in semifinale contro #Djokovic, che poche ore fa ha vinto a tavolino grazie al ritiro di #Musetti F x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.