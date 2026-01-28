Jannik Sinner si prepara a sfidare Novak Djokovic in semifinale agli Australian Open. Dopo aver vinto il secondo set, il tennista italiano ha conquistato il punto decisivo con un ace, portandosi avanti nel match. Ora cerca di chiudere la partita e qualificarsi per l’ultimo atto del torneo, sperando di continuare la sua corsa a Melbourne.

Nuovo momento di difficoltà per Ben, che si ritrova rapidamente sotto 0-40: con tre palle break, Jannik è nella posizione ideale. Shelton annulla la prima, ma lo statunitense commette il suo terzo doppio fallo mandando Sinner a servire per il match. Questa volta ai 30, Jannik procede senza intoppi. Il set è molto più equilibrato, ora, e Shelton riesce ad accelerare meglio. Prova a caricarsi gridando e chiude con un ace un game tenuto ai 15. Superate le due ore di gioco, Jannik si presenta al servizio e, a parte un problema su una palla corta, non ha sbavature: tiene il turno ai 15. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Sinner-Shelton per la semifinale degli Australian Open: Ben conclude il servizio con un ace| Live 6-3, 6-4, 3-4

Jannik Sinner si prepara a sfidare Shelton nei quarti di finale degli Australian Open.

Jannik Sinner si prepara a sfidare Taylor Shelton nelle semifinali degli Australian Open.

