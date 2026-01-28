Sinner-Shelton per la semifinale degli Australian Open | Ben accorcia Jannik serve per il 2°set Live 6-3 5-4

Jannik Sinner si prende un set di vantaggio contro Shelton e si avvicina alla semifinale degli Australian Open. In campo, il tennista italiano chiude il primo set 6-3 e si porta sul 5-4 nel secondo. Ora serve per il secondo set e l’accesso alla penultima fase del torneo. Di fronte, avrà Djokovic, dopo il ritiro di Musetti.

Anche Jannik inizia a servire al corpo dello statunitense, e tiene il turno ai 30 comodamente con il quinto ace. Anche il terzo set inizia con Shelton al servizio. Ben attacca in modo violento, con anche una prima al corpo che Jannik schiva, e tiene ai 15. Jannik sbava in avvio di game, ma reagisce con un ace. Manda però poi un rovescio in corridoio e fa segno all'angolo di non essere a posto: «Chiama il fisio». Pareggia comunque il conto ai 30 e un errore di Shelton lo porta a set point. Sullo 0-15 Shelton commette anche il suo secondo doppio fallo, e prova a rimediare attaccando a rete, e poi con il suo quinto ace, ma di seconda.

