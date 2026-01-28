Sinner-Shelton oggi Australian Open 2026 | a che ora e dove vederla in diretta

Oggi si gioca il match tra Jannik Sinner e Ben Shelton negli ottavi di finale degli Australian Open 2026. La partita è prevista non prima delle 9 di questa mattina, ora italiana, e si svolge a Melbourne. I due tennisti si preparano a sfidarsi in un incontro che può decidere molto sulle sorti del torneo.

Jannik Sinner e Ben Shelton, mercoledì 28 gennaio, non prima delle 9 ora italiana, si sfideranno nei quarti di finale degli Australian Open 2026. Il campione azzurro, numero 2 del ranking Atp, va a caccia del terzo trionfo consecutivo all'Australian Open.

