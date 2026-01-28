Sinner-Shelton diretta Australian Open | risultato LIVE IN AGGIORNAMENTO ?

Questa mattina è andata in scena la sfida tra Jannik Sinner e Ben Shelton ai quarti di finale degli Australian Open. I due si sono affrontati in un match combattuto, con momenti di grande intensità. Al momento, il risultato è ancora in aggiornamento, e i tifosi sono col fiato sospeso. La partita prosegue senza sosta, e si attendono sviluppi nelle prossime ore.

Dopo lo sfortunato Lorenzo Musetti, l'Italia torna in campo. Oggi Sinner e Shelton si sfidano presso la Rod Laver Arena per un match tutto da vivere. Una sfida molto interessante tra il tennista azzurro, attuale numero 2 al mondo, e il suo avversario (ottavo nella classifica). Chi supera il turno, infatti, ricordiamo che affronterà Novak Djokovic. Sinner-Shelton oggi, la diretta: i quarti di finale degli Australian Open. Chi vince trova Djokovic in semifinale. Archiviata la vittoria contro il connazionale Darderi, Sinner è chiamato a tornare in campo nei quarti di finale degli Australian Open, primo Slam della stagione.

