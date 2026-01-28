Sinner inarrestabile per Shelton Vola in semifinale con Djokovic
Jannik Sinner vola in semifinale agli Australian Open. Con una prestazione solida, l’italiano ha sconfitto Shelton e si prepara ad affrontare Djokovic, che si è qualificato solo dopo il ritiro di Musetti, in vantaggio di due set a zero. Una vittoria importante per Sinner, che si mostra in grande forma.
Un’altra prestazione convincente contro un avversario tutt’altro che facile e Jannik Sinner conquista la semifinale degli Australian Open d ove se la vedrà con Nole Djokovic che si è qualificato solo grazie al ritiro del nostro Lorenzo Musetti quando l’italiano era in vantaggio per due set a zero. Nella sfida contro il bombardiere Shelton ancora una volta Sinner ha dimostrato la sua superiorità tecnica domando l’americano in tre soli set. Negli ultimi sei Major è sempre arrivato almeno nel G4. Qui a Melbourne difende il doppio titolo e, dall’alto dei gradi del detentore, ha imposto tutta la sua autorità contro il rampante Ben Shelton. 🔗 Leggi su Panorama.it
