Jannik Sinner vola in semifinale agli Australian Open. Con una prestazione solida, l’italiano ha sconfitto Shelton e si prepara ad affrontare Djokovic, che si è qualificato solo dopo il ritiro di Musetti, in vantaggio di due set a zero. Una vittoria importante per Sinner, che si mostra in grande forma.

Un’altra prestazione convincente contro un avversario tutt’altro che facile e Jannik Sinner conquista la semifinale degli Australian Open d ove se la vedrà con Nole Djokovic che si è qualificato solo grazie al ritiro del nostro Lorenzo Musetti quando l’italiano era in vantaggio per due set a zero. Nella sfida contro il bombardiere Shelton ancora una volta Sinner ha dimostrato la sua superiorità tecnica domando l’americano in tre soli set. Negli ultimi sei Major è sempre arrivato almeno nel G4. Qui a Melbourne difende il doppio titolo e, dall’alto dei gradi del detentore, ha imposto tutta la sua autorità contro il rampante Ben Shelton. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Sinner inarrestabile per Shelton Vola in semifinale con Djokovic

Approfondimenti su Australian Open

Jannik Sinner ha conquistato la semifinale agli Australian Open battendo Ben Shelton in tre set.

Jannik Sinner ha battuto Shelton e si è qualificato per la semifinale degli Australian Open.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Australian Open

Argomenti discussi: Sinner, la colpa dei crampi agli Australian Open è della… pasta? Per un italiano rinunciarci è difficile. Jim Courier attacca la dieta di Jannik: Faccia come Djokovic; Jannik Sinner, il sospetto-choc di Diego Nargiso: I crampi? Qual è la vera ragione | Libero Quotidiano.it.

Australian Open Atp: tutteIl numero 2 del mondo ha sconfitto lo statunitense con il punteggio di 6-3 6-4 6-4: per Jannik è la sesta semifinale di fila in uno Slam ... gazzetta.it

Sinner-Shelton, diretta Australian Open: i quarti di finale in tempo realeIl tennista azzurro sfida lo statunitense alla Rod Laver Arena di Melbourne: in palio la qualificazione alle semifinali ... tuttosport.com

Australian Open: Sinner c'è. Batte Shelton e vola in semifinale facebook

Australian Open, Sinner batte Shelton e vola in semifinale contro Djokovic x.com