Dopo aver concluso le ATP Finals con gli stessi punti, Sinner e Alcaraz sono ancora pari nella Race. Ora, chi vincerà il primo vero vantaggio? La sfida si sposta ai prossimi tornei, e il primo a conquistare un titolo importante agli Australian Open potrebbe prendere il largo. Djokovic, però, resta sempre in agguato.

Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Novak Djokovic sono appaiati a quota 800 punti nella ATP Race, la graduatoria che prende in considerazione esclusivamente i risultati conseguiti dopo la disputa delle ultime ATP Finals e che conteggerà tutte le prestazioni nel corso dell’anno solare, determinando gli otto ammessi al torneo di fine stagione. I tre giocatori hanno meritato questo bottino grazie alla semifinale guadagnata agli Australian Open, il primo Slam di questa annata agonistica in corso di svolgimento sul cemento di Melbourne. Il nostro portacolori, lo spagnolo e il serbo occupano la seconda posizione e sono all’inseguimento del tedesco Alexander Zverev, l’altro semifinalista in terra oceanica. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sinner e Alcaraz alla pari nella ATP Race, ma sono all’inseguimento! Il primo vero leader sarà il padrone degli Australian Open

Approfondimenti su Sinner Alcaraz

A metà Australian Open, la classifica della ATP Race vede in testa un giocatore ritirato, Jakub Mensik, che non scenderà in campo contro Djokovic negli ottavi.

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz potrebbero affrontarsi due volte prima degli Australian Open, una già confermata a Seoul il 10 gennaio, l'altra ancora ipotetica al Million Dollar One Point Slam di Melbourne il 14 gennaio.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Sinner Alcaraz

Argomenti discussi: Musetti in stato di grazia, batte Taylor Fritz in tre set e accede ai quarti di finale; Jannik Sinner e Carlos Alcaraz: stile, Nike e rivalità agli Australian Open 2026; Il braccialetto di Sinner e Alcaraz è 'illegale': cos'è il Whoop e perché va tolto; Boris Becker si sbilancia e indica un favorito tra Sinner-Alcaraz agli Australian Open 2026.

Sinner-Alcaraz, quale distacco nel ranking ATP? Tutte le possibili combinazioni agli Australian Open e la lotta per il n.1Prosegue la sfida a distanza tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner nel ranking ATP: attualmente il numero 1 e il numero 2 del mondo sono separati da 2.150 ... oasport.it

Quando Sinner-Djokovic e Alcaraz-Zverev, Australian Open 2026: orari semifinali, tv, streamingNel tabellone di singolare maschile degli Australian Open 2026 di tennis sarà tempo di semifinali venerdì 30 gennaio, quando si disputeranno entrambi i ... oasport.it

Dopo 2 set fantastici contro #djokernole dominati totalmente 6/4 6/3 #lore_musetti é stato costretto al ritiro nel quarto di finale agli #australianopen PECCATO LOLLO - facebook.com facebook

#Sinner-Shelton diretta Australian Open: segui i quarti in diretta. Tennis oggi live x.com