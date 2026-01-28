Sinner doma ancora Shelton terza semifinale di fila agli Australian Open

Sinner conquista la sua terza semifinale di fila agli Australian Open, battendo Shelton in un match che ha messo in mostra un servizio non perfetto ma comunque efficace. Il tennista italiano ha dimostrato freddezza e determinazione, superando l’avversario anche quando le cose si sono fatte difficili. La partita si è conclusa con un risultato che sorride a Sinner, pronto ora ad affrontare la fase successiva del torneo.

Melbourne, 28 gennaio 2026 – Il servizio per domarli tutti. E invece no, perché il giocatore con la battuta che non funziona al meglio batte quello virtualmente armato di fucile. Dodici mesi dopo agli Australian Open contro Ben Shelton vince ancora Sinner. Nel 2025 in palio c'era la finalissima, quest'anno ci si è giocato comunque un posto nella storia: un penultimo atto d'onore contro il campione più vincente in assoluto al Melbourne, Novak Djokovic. Il destino ha voluto che il serbo è uscisse incredibilmente vincitore dalla sfida contro Lorenzo Musetti, ritiratosi avanti 2 set a 0 per un problema alla coscia.

